“¡No conoces, no tienes idea!”: Periodista del CDF “perdió la paciencia” y le respondió a Alberto Plaza por los sueldos de los jugadores

La crisis del coronavirus o Covid-19 ha obligado a los clubes del fútbol chileno a tomar medidas para no verse afectados de manera económica. Ejemplo de aquello fueron las decisiones de Unión Española y Deportes Iquique, quienes rebajaron parte de los salarios de sus jugadores y cuerpos técnicos.

Sin embargo, lo anterior no convenció a todos y no precisamente a los afectados, sino que a Alberto Plaza. A través de las redes sociales, el cantautor chileno replicó unas declaraciones del presidente del Sifup, Gamadiel García, quien se mostró contrario a la normativa; y lo comparó con el Barcelona que recortó el 70% de las remuneraciones.

“Aquí tenemos dos formas de enfrentar un problema“, escribió el artista, quien no se esperaba que el periodista del Canal del Fútbol, Marcelo Muñoz, le respondiera de manera tajante.

“¡Para un rato, loco! Deja de meterte en mundos que no conoces, que no tienes idea cómo son. No hagas comparaciones si no sabes que la mayoría de los jugadores en Chile llegan justos a fin de mes. En momentos tan duros, haznos un favor y guarda silencio“, comentó el profesional, quien tuvo el respaldo de la mayoría de los cibernautas.