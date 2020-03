“Tengo labios de salchicha, la cag…”: Vale Roth hizo profunda reflexión sobre sus cirugías plásticas

La bailarina y ex rostro de programas juveniles, Valentina Roth, sorprendió a todos en las redes sociales con una profunda reflexión sobre sus cirugías plásticas.

En sus historias de Instagram, la ex chica “Yingo” se sinceró con sus seguidores y reconoció su error por la intervención quirúrgica realizada en la boca hace algunos años. “Fue una cagada de los 19 años. Tengo labios de salchicha, la cagué en ponerme boca pero ya está… Chicas, por favor ¡no se pongan labios!”, comenzó.

Sin embargo, no es de lo único de lo cual Roth se arrepintió. “Me operé la boca y las pechugas… las pechugas sí que me las sacaría, quedaría como una tabla, porque pucha que molestan para hacer ejercicio, complementó.

“No me gusta, me molesta”, agregó la otrora integrante de “Calle 7”.