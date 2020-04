“Perdón, ¿o sea decir la verdad es peligroso?”: El tenso momento que se vivió entre Evelyn Matthei y Monserrat Álvarez

En una nueva emisión del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, se vivió un tenso momento protagonizado por la conductora del espacio, Monserrat Álvarez, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Todo comenzó cuando los integrantes del espacio, junto con Matthei, abordaron el caos que se vivió durante la jornada de ayer, en distintos puntos de Chile, en torno al pago del permiso de circulación.

Esto, se vivió en medio del anuncio del Presidente Sebastián Piñera, sobre un veto sustitutivo que “elimina el pago de intereses y reajustes” del proyecto que prorroga el pago del permiso de circulación.

Cabe recordar que la alcaldesa de Providencia fue una de las pocas autoridades que advirtió sobre este hecho, y por lo mismo el Jefe de Estado tomó tal medida.

Bajo este contexto, y tras mantener un contacto directo con el matinal de CHV, la alcaldesa reiteró sus dichos y culpó a algunos parlamentarios de las largas filas que se generaron en distintos puntos del país.

“Los parlamentarios no tenían facultad para legislar sobre los permisos de circulación. Se les ocurrió evitar los partes de la policía, pero esto generaba después pagar la multa con intereses a futuro. Fue una comedia de equivocaciones que generaron esa aglomeración. Se metieron a legislar en materia que ellos sabían que no tenían facultades”, comenzó expresando la edil.

Estas palabras hicieron reaccionar a la conductora del programa, quien inmediatamente declaró que “pero usted alcaldesa también es parte de esa comedia de equivocaciones (…) en un video usted llama a la gente a pagar el día 30 y desencadenó toda esa preocupación en los chilenos”, lanzó.

Ante esto, Matthei no dudó en contestar: “A ver, perdón ¿o sea decir la verdad Monserrat, es peligroso? (…) Yo llamé a la gente de Providencia, que se haya viralizado el video no es tema mío. Pero nosotros solo estábamos pagando solamente online, por lo tanto ahí no se iba producir ninguna congestión”.

“Aquí la principal responsabilidad es de parlamentarios que empiezan a legislar sin tener facultades y que finalmente terminan legislando mal”, siguió comentando la autoridad comunal.

Tras esto, el conductor de televisión Julio César Rodríguez también decidió intervenir y manifestó que las entidades involucradas su hubiesen puesto de acuerdo antes, esto no podría haber sucedido.

“Si los parlamentarios no hubieran hecho su ley no habría pasado. Yo solo hice lo de advertir sobre algo que era cierto, de pagar con intereses en una sola cuota. Pero los parlamentarios no estuvieron conscientes de eso”, cerró Matthei.