“¡Viejo malo!”: actitud de Antonio Vodanovic con participante de “Yo Soy” desató ola de críticas en las redes sociales

El reciente capítulo de “Yo Soy“, el programa de talentos de Chilevisión que busca a los mejores imitadores de cantantes o grupos musicales, dejó mucho material para comentar en las redes sociales.

Algo de aquello fue la actitud de Antonio Vodanovic con uno de los participantes del espacio, quien llegó como el doble del vocalista de Rata Blanca, Adrián Barilari.

El joven interpretó el clásico “Mujer Amante” y si bien tuvo sólo comentarios negativos por parte del trío de jurados que componen Myriam Hernández y Cristián Riquelme, fue el ex animador del Festival de Viña del Mar el que emitió los dichos más ácidos.

“No había actitud ni voz. El dominio escénico con el vibrato no estuvo, los agudos potentes tampoco los escuché. Yo creo que hoy Rata Blanca fue rata de laboratorio. No viniste hoy, lamentablemente“, sostuvo.

Las palabras de Vodanovic fueron duramente criticadas por los televidentes, quienes las consideraron como “una falta de respeto”.

Revisa el incómodo momento aquí.

Que conchasumadre más pesado el ql de Antonio Vodanovic, te puede no gustar, puede ser que desafine, etc. pero no tiene el derecho de humillar al cabro que imitó al cantante de rata blanca #YoSoyCHV

— Papá de Carlitos (@ChilenoCritico) April 2, 2020