Alberto Plaza barre con Pamela Jiles: “No está en sus cabales”

Alberto Plaza no tiene una buena opinión de la diputada Pamela Jiles, Tampoco del diputado Floricta Motuda. Y así lo hizo saber sin tapujos en el programa “Mentiras Verdadras” de La Red, en donde fue entrevistado por Eduardo Fuentes.

“Pamela Jiles me extraña que siga (en el Congreso), que los propios pares no hayan hecho algo para sacarla de ahí. Yo pienso que ella no está en sus cabales. Una persona que habla en su lenguaje animé, otakus, ‘mis nietecitos’, no está en sus cabales“, dijo, según recogió La Cuarta.

“Es una persona que requiere una atención. En la forma evidentemente estamos hablando de una persona que vive en un mundo de alucinaciones. A los propios parlamentarios le debe dar mucha vergüenza. Imaginate cuando entró al Parlamento disfrazada de gato, ¿de qué estamos hablando? El Florcita Motuda entra disfrazado, ¿de qué estamos hablando?”, añadió el cantante.

A su colega cantante, el diputado Motuda, le dedicó la siguiente opinión: “El propio Florcita ha dicho que no entiende nada. No sabe dónde está parado. Y de repente cuando le toca hablar canta una canción y mete groserías. Es algo bastante grave. Entonces, ¿estamos en las manos correctas?“.