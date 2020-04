La fuerte escena de corte de pelo de Martina que impactó a los seguidores de “100 días para enamorarse”

Este jueves la teleserie “100 días para enamorarse” de Mega tuvo un capítulo impactante y emotivo.

Martina (Teresita Commentz), quien está en su proceso de joven trans, le pidió a su madre Antonia (Luz Valdivieso) que le corte el cabello para así tener la apariencia de un hombre. La joven, quien ahora se llamará Martín, comenzó una nueva etapa en una actuación que fue aplaudida por los cautivos espectadores.

En la misma escena Laura (María Elena Swett) llegó a la casa de Antonia para “despedirse” entre lágrimas de Martina. La interpretación de las tres actrices fue tan potente que se robó las miradas en las redes sociales, donde los internautas reconocieron la visibilización de una temática que afecta a muchas familias en Chile.

#hazlopormi o estoy muy sensible o este es el capítulo más brigido que he visto!!! Loco me las he llorado todas!! La escena del pelo me matoooo!!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 tremendas actrices!!! Tremendo momento!! Tremendes todes les valientes del mundo 💕👏🏼🌎 👏🏼👏🏼

— Constanza (@ckottty) April 3, 2020