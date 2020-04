La reacción de Rafael Cavada ante disculpas públicas de Alberto Plaza tras catalogar como “tongo” agresión que sufrió el periodista

Durante la jornada de ayer, se pudo observar la extensa entrevista que dio el cantante Alberto Plaza en el programa “Mentiras Verdaderas”.

En este espacio abordó distintas de las polémicas en las que ha estado involucrado y en particular, una que vivió con el periodista Rafael Cavada.

Cabe recordar que el comunicador de CHV fue agredido hace varias semanas en una marcha por el Rechazo. En aquella ocasión, Plaza había catalogado la situación como un “tongo“.

Tras esto, Plaza aseguró que “yo, lo que vi, fueron dos cosas: hay unos videos donde él fue a tomar unas imágenes y se le fueron encima esta gente violenta y él reaccionó azuzó o hizo como un amague que los exaltaba más. Cuando tú tienes a un tipo exaltado al frente y te pones a hacer esas tonteras, evidentemente puede pasarle algo malo. Como efectivamente la pasó”.

A esto agregó que “cuando uno ve a una persona que la agreden, normalmente le hacen los puntos y tiene parches o tiene algo y él no mostró nada. Eso me dio a mí para pensar que estaba exagerando. Con el tiempo me di cuenta que no estaba exagerando, lo cual me hace a mí ahora, oficialmente, pedirle una disculpa pública por decir que era un tongo”, dijo el cantante chileno.

Respuesta de Cavada

Tras las declaraciones de Plaza, el periodista decidió responder a través de su cuenta de Twitter, donde aceptó las disculpas públicas del cantante.

“Sr Alberto Plaza, acepto sus disculpas por haber dicho que fue un tongo la agresión que recibí de una patota de partidarios del rechazo. Este video muestra como me empujan por la espalda. Su tesis de que yo provoqué también es falaz”, dijo Cavada.

Finalmente Plaza expresó que “cometí un error, Rafael. Gracias por aceptar mis disculpas. Muchos saludos”.

Revisa la publicación acá: