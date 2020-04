“Siento miedo e incertidumbre”: la sentida reflexión de Natalia Valdebenito en medio de la pandemia

En medio del confinamiento por la expansión del coronavirus o Covid-19, varios actores, actrices, comediantes y cantantes, por mencionar algunos, se han acercado más con sus seguidores mediante transmisiones en vivo, ya sea por YouTube o Instagram, para así hacer más amena la cuarentena.

Sin embargo, no todos han podido usar dicha modalidad por diversos temas. Así al menos lo demostró la humorista Natalia Valdebenito, quien en sus redes sociales publicó una sentida reflexión dado el momento que vive Chile por la pandemia.

“Me dicen que haga un “Live”, que haga stand up, chistes, “alguna cosita” por la internet… ¿La verdad? No he tenido ganas, siento miedo e incertidumbre. Como todos. Y a veces por tener una profunda alegría, por tener un espacio seguro donde resguardarme de este mal bicho”, expresó la también actriz, quien ahondó en su postura.

“Pienso en que si nunca me he dedicado especialmente a lo audiovisual es porque precisamente estar en vivo con el público cerca es lo que más amo. Sentirlos. Tocarlos con mis palabras”, expresó.

De todas maneras, les dejó un mensaje a sus seguidores que causa expectativa. “Sí, haré cosas. Pronto. Pero no sé cuándo. ¡Los amo, más que antes!“, cerró.