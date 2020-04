“Te ves asquerosa”: Antonella Ríos recibió ácido comentario tras publicar fotografía en ropa interior

View this post on Instagram

Al momento de visualizar tu objetivo puedes tener más claro cuál es la meta que quieres alcanzar Más allá de los “músculos ” esa sensación de sentirte ágil y activa, alegre y postiva es mucho más importante ( tengo esta fotito para gratificar mi objetivo , en un momento que llegue a un punto que comer bien y ejercitarme se volvío parte de mi rutina diaria. cómo se transformó en algo fundamental ? después de años sin ganas de tener dolor, cansancio ni menos correr, porque me agotaba Con el tiempo todas esas sensaciones, pasaron a ser la moneda de cambio para llegar a sentirme más “livianita” pero no solo de cuerpo , también de ánimo Lo logre con la repetición de la rutina ,tomarlo como parte de mío trabajo ,de programarme para todos los días tener un momento (1 hora) para mi y mi cuerpo Debo mejorar posturas y la parte técnica , aveces cometo más que nada porque aveces cuesta o tienes partes del cuerpo con algún dolor crónico Te invito a partir de a poco , sin compararse y haciendo lo mejor de uno , sin engañarse y preguntando posturas , respiración y ritmoEn historias y historias destacadas va una serie del DÍA 1 #Abril las puedes repetir 5 veces todos #avanzado 3 veces para partir a tu ritmo dios los ejercicios 30 veces y los isométricos