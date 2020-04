“No se agarren de las manos”: “Puma” Rodríguez apareció en la Teletón y bromeó con su icónica canción

José Luis “Puma” Rodríguez sorprendió a Don Francisco y apareció en la edición 2020 de la Teletón.

En un contacto desde Miami, Estados Unidos, el cantante envió sus buenos deseos y, a la vez, recordó todas sus apariciones a lo largo de la historia de la cruzada solidaria.

Al cierre de su aparición, tuvo un sabroso diálogo con el animador chileno y realizó una particular advertencia. “Gracias Mario, Dios me lo bendiga. No se agarren de las manos todavía, por favor“, bromeó el artista, en clara alusión a su icónica canción y al distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus.