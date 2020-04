"Podemos estar o no de acuerdo con la Teletón...": Kel Calderón envía fuerte mensaje por redes sociales

La Teletón de este año ha estado más que acontecida. Primero, estuvo programada para diciembre pasado y ante el estallido social fue postergada para este 3 y 4 de abril. Y ahora con la contingencia del coronavirus, por primera vez en la historia es “a distancia”, con “Don Francisco” desde su casa al igual que varios de los animadores.

En este contexto, muchos se han volcado a las redes sociales para hacer un llamado a cooperar y tomar conciencia de la labor social de la Teletón. Una de ellas es Raquel Calderón, quien hizo una extensa reflexión.

“Podemos estar o no de acuerdo con la Teletón, muchos mitos que la rodean, si no debería ser el Estado el que se hiciera cargo en un 100%, y miles de otras cosas, pero la verdad es que sea como sea, para los que hemos tenido la oportunidad de visitar uno de sus institutos, la obra que se hace ahí es IMPRESIONANTE”, comentó.

“Solo quiero decir que me emociona infinitamente que en medio de una PANDEMIA GLOBAL, en medio de una de las peores CRISIS ECONÓMICAS que hemos visto, CON CUARENTENAS Y TOQUE DE QUEDA, CHILE ha tenido la pachorra, los huevos o como usted quiera llamarle, de seguir adelante y hacer la TELETON, por todos esos niños y familias que no pueden esperar a otro momento“, dijo la influencer.

Al respecto, aseguró que “yo creo que todos tuvimos un poco de miedo con respecto a si resultaría o no, y está clarísimo que muchas personas no estarán en situación de aportar este año, no lo haga, se entiende 100%”.

A reglón seguido hizo un llamado a “los que aún podemos ayudar” porque “TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE HACERLO, de meternos la mano al bolsillo aún más que en otros años”.

“Quería subir esta foto desde mi cuarentena con mi Martina para decirle a los que aún puedan, que porfavor lo hagan (no se imaginan la diferencia que hacen en la vida de tantos niños tan especiales y luchadores)y que me para todos los pelos y me hace sentir tan orgullosa de las personas de nuestro chilito que aún en la pesadilla que estamos viviendo, aún cuando no podemos ni tocarnos unos a otros”, aseveró.

“ESTEMOS SACANDO UNA T-E-L-E-T-O-N ADELANTE!!! SURREALISTA. ¡ASI SOMOS AQUÍ!¡CONTRA TODOS LOS PRONÓSTICOS! ¡HANGANSE ESA!!! 🙌🙌🙌🙌 Les mando el más apretado de los abrazos ✊”, cerró.