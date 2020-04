“¿Por qué estamos contando este cuento?”: Diana Bolocco y Martín Cárcamo revelaron insólita historia de una fiesta

Durante este sábado, en medio de la pausa de la Teletón 2020, varios conductores de televisión realizaron “lives” de Instagram en la cual respondieron preguntas de sus seguidores o interactuaron con algunos de sus colegas, como fue el caso de Martín Cárcamo y Diana Bolocco.

Los ex animadores de “Vértigo” tuvieron una divertida conversación en la cual revelaron una insólita historia sucedida en medio de una fiesta en la casa del rostro de Canal 13.

“Yo estaba en la cocina de Martín y de repente se me acercan dos mujeres y me empiezan a hablar, súper buena onda. De repente escucho que me gritan ‘Lady, Lady’. Cuéntales Martín por qué me dices así”, dijo Bolocco. “Lady, por Lady Di (Diana Spencer), Lady Diana“, le respondió el “rubio natural”.

La conductora de “Quién merece ser millonario” siguió con su relato “Yo seguí hablando y le decía a Martín, déjame aquí estoy hablando con estas niñas. Martín va y me dice “ven para acá, no converses con ellas porque no las conozco“. ¿Quién tiene adentro de su casa, en su cocina a dos personas que no conoce? ¡Explícamelo!”, sostuvo.

“Bueno pero eso no es nada: esto terminó como a las 3-4 de la mañana y de ahí vienen las vueltas, vueltas, vueltas“, complementó Cárcamo ante las risas de Bolocco.