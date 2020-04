Marcela Vacarezza tuvo que pedir disculpas tras polémica frase sobre la Teletón

En medio de la realización de la Teletón -llevada a cabo el pasado viernes y sábado- la animadora Marcela Vacarezza decidió “motivar” a sus seguidores para que se sumaran a esta cruzada solidaria, con una “particular” publicación.

“Hoy comienza la Teletón. Será diferente pero ahí estaremos los chilenos de buen corazón. No hay meta. Solo dar lo mejor de nosotros por una cantidad enorme de niños que siempre han confiado en nosotros”, expresó Vacarezza en su cuenta de Twitter.

No obstante, la animadora recibió ácidas críticas de parte de los usuarios de la plataforma, quienes cuestionaron el hecho de que la animadora dijera “chilenos de buen corazón”, aludiendo a las personas que sí apoyaron la cruzada solidaria.

“O sea, si alguna persona por x motivo o peor aún, porque con todo lo que está pasando no tiene dinero para aportar… ¡pasa a ser de mal corazón?“, fue uno de los negativos comentarios que recibió.

Ante esto, la esposa de Rafael Araneda no dudó en defenderse mediante la misma red social: “¿Solo por decir que los chilenos de ‘buen corazón’ apoyaremos a la Teletón he tenido que bloquear gente que escupe su agresividad? Hay gente que no podrá donar, obvio. Quizás no fue la mejor definición, y se ofrecen disculpas, pero solo es una arenga… ¿No se entiende?“, cerró.

Revisa la publicación acá:

Hoy comienza la Teletón. Será muy diferente pero ahí estaremos los chilenos de buen corazón. No hay meta. Solo dar lo mejor de nosotros por una cantidad enorme de niños que siempre han confiado en nosotros. Buen día ☀️ — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) April 3, 2020