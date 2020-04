¿Crisis superada? Gala Caldirola enseñó cuánto extraña a Mauricio Isla

Hace algunas semanas se hablaba de una crisis amorosa entre Gala Caldirola y el “Huaso” Isla, esto luego de que la exchica reality entregara ciertos detalles en “Bailando por un Sueño“, expresando que no estaba pasando por un buen momento con el futbolista.

“No sé. Yo creo que es mejor que, cuando uno no sabe qué decir, no decir nada… Siempre… Tiempos mejores. Yo creo que todas las parejas pasan por crisis, digamos, crisis… Es que no me gusta hablar mucho de temas personales en televisión. Si sé que se notan, porque soy una persona expuesta, tampoco puedo mentir y decir ‘no pasa nada’. Pero estoy tranquila”, sostuvo en aquella oportunidad en el estelar de Canal 13.

No obstante, esta crisis parece haber quedado en el pasado, pues durante los últimos días la pareja volvió a compartir mensajes de amor.

La española, a través de Instagram, compartió registros donde publicó fotografías de su matrimonio, acompañado de emojis de corazones, dando a entender que todo se encontraba bien entre ellos.