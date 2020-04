“Durante un mes tuve que estar oculta en redes sociales”: El potente video de Teresita Commentz tras “impactante” escena en teleserie de Mega

View this post on Instagram

Durante mas de un mes tuve que estar oculta en redes sociales, no pude mostrar nada.. (fue muy difícil) Pero hoy llego el día y quiero contarles acerca de eso. El 26 de febrero cerre un ciclo, y comenzó otro. Tenia miedo, nervio, no sabia como me vería, lo que diría la gente, que llegaran comentarios malos , no queria.. era mi pelo, algo que para tod@s los que me conocen saben que era muy importante.. sentia que finalmente era lo que me identificaba, lo que me marcaba… lo que me hacia ser yo , me daba miedo no gustarme con el pelo así.. Pero claramente estaba equivocada. Llego el momento, me lo llore todo, pero me entregue y fui feliz. Logre que ese día fuera mi peluquero @enriquelopezestudio el siempre ha sido la persona que ha cuidado mi pelo y que se hizo cargo de el . Ahora es ese hombre al que veo cada dos semana para que retoque mi corte.. Solo el podia hacerlo.♥️ La tranquilidad abundo en mi gracias a que tenia a la gente que mas quería ahi. Mi familia, mi pololo y el elenco♥️ me dieron confianza , tranquilidad y amor. Mi mama @carolinachateau y toda mi familia.. con la que tuvimos la ultima cepillda y me entregaba amor y confianza cada día , mi @_franciscoaguirre_ que gracias a el estan viendo esto.. ha sido la persona que me abrazo y vivió conmigo a la par todo esto y siempre me levanto si es que me caía♥️ y mi @luzvaldiviesoacrtriz y mi @sebalayseca Que fueron mis fuertes, en donde todo lo pasamos juntos, y logramos que esto se hiciera de la mejor manera posible.. Todo ellos se encargaron de apoyarme hasta el ultimo minuto, de darme un un amor incondicional , de estar ahi haciendome reir y diciendome cosas para distraerme. Ellos eran siempre los que me decían “esto es trabajo teresita, vas a ser grande y eres tu la unica persona que puede interpretar esto” “eres una valiente, esto lo estamos haciendo por todos es@s niños que no pueden ser felices! Eres la cara de ell@s.” Todo eso ha sido un trabajo muy duro, con muchas caídas en el proceso, con enojos, frustración , pena, pero a la vez una felicidad tremenda ya que veíamos que estábamos cumpliendo el objetivo. Aqui estoy ahora, ha pasado un mes y soy la Chica mas feliz del mundo