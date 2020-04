La compleja situación que atraviesa Katherine Salosny debido al coronavirus Covid-19

La pandemia del coronavirus Covid-19 ha generado una crisis sanitaria que ha afectado la vida cotidiana en diversos ámbitos, no solo generando peligros de salud, sino también generando una crisis económica.

De esta no se ha visto exenta Katherine Salosny, quien hace un tiempo se encontraba fuera de la televisión, luego de que su programa que se transmitía por Telecanal fuera cancelado.

En esta línea la animadora se dedicó a la administración de su Restaurant en Casa Tunquén, en el litoral central.

No obstante, en conversación con el programa de Instagram de Jordi Castell, “El Aperitivo”, reveló su compleja situación económica luego de que el coronavirus detuviera el funcionamiento del complejo.

“Yo estoy cesante. Se acabó el restaurant lamentablemente. Pero sí les estamos pagando a nuestros chicos el sueldo. No sabemos cuánto va a durar eso. Tú cachai que esta es una pyme que partió hace un año. Acabamos de cumplir un año“, partió revelando la conductora.

Además precisó que la idea de hacer delivery, es inviable. “Mira, la Patricia Rivadeneira me escribió hoy día porque está confinada allá en Tunquén. Se tuvo que quedar allá en su casa. Y me decía ‘necesitamos el delivery’, y yo le dije ‘ninguna posibilidad’, porque los chicos son de Valparaíso, son de Algarrobo’ y no se ubican en la zona“.

Salosny expresó que sabe que hay gente en una situación peor a la de ella: “estamos todos en las mismas. No sé cómo lo vamos a hacer, pero hay gente que lo está pasando peor que uno. Yo tengo algunos recursos. Estoy viendo mis ahorros“.

Por último se refirió a los problemas de salud a quienes mantiene económicamente. “Mi hermana tiene un problema de diabetes y mi mamá tiene asma, un problema pulmonar que no es menor, pero al menos están en Algarrobo, que es una zona más amable que estar acá en Santiago”, cerró.