Ignacia Antonia en el centro de la polémica tras cuestionado video en “TikTok”: se defendió entre lágrimas

En el centro de la polémica se encuentra la joven influencer Ignacia Antonia -quien es considerada una de las chilenas más populares en “TikTok”- luego de que compartiera un cuestionado video en aquella plataforma.

La joven de 18 años compartió un breve video, donde aparece muy seria con su madre, mientras se escucha un audio que dice: “Mamá, si un día desaparezco, no les creas“. Tras esto, comienza a sonar una música de fiesta y la influencer comienza a bailar.

No obstante, el registro fue ampliamente criticado por las redes sociales, ya que el audio corresponde a una campaña viralizada hace algún tiempo, en contra del femicidio.

De hecho, muchos usuarios afirmaron que la influencer se estaba burlando de este tema tan delicado. Por lo mismo, la joven salió a explicar lo sucedido a través de una transmisión en vivo en Instagram.

Entre lágrimas, la joven afirmó que “nunca me preparé para las críticas, o para los comentarios”.

Posteriormente, indicó que “no quiero que les de lástima o les de pena, solo quiero dar mi punto de vista. Los que tuvieran un mal concepto de mí, por algunas cosas, supieran que nada de lo que he hecho lo he hecho con mala intención ni lo he hecho de mala persona”.

Por último, expresó: “Solo que, todavía no soy una persona totalmente madura y no he vivido muchas cosas, no le veo el lado malo a nada y después me toca darme cuenta que sí hay cosas que están mal y todos nos equivocamos”, declaró Ignacia.

Revisa acá la publicación en cuestión: