Llamado de Karol Lucero en cuarentena enfureció a internautas: fue foco de críticas

Karol Lucero fue duramente cuestionado en redes sociales tras publicar una polémica reflexión relacionada con las últimas semanas de cuarentena.

Actualmente el país atraviesa un periodo complejo debido a la pandemia de Covid-19: En el territorio nacional se registran hasta el momento 6.501 contagios y 65 fallecidos por causa de la enfermedad.

A raíz de lo anterior, el Gobierno adoptó múltiples medidas para frenar la propagación del virus, entre las que destacan cuarentenas obligatorias en determinadas zonas del país y suspensión de clases a nivel escolar. Además, muchas empresas implementaron la modalidad de “teletrabajo” para quienes puedan desempeñar sus funciones desde casa.

En este contexto, el ex panelista de Mucho Gusto publicó una desafortunada frase en su cuenta de Instagram que enfureció a los internautas.

“Día 25 #Cuarentena… Si no leíste un libro, si no viste un documental interesante, si no te inscribiste a un curso on line gratuito para aprender nuevas habilidades es porque no era escasez de tiempo; te falta motivación y por sobre todo disciplina. Pero aun puedes hacer algo por ti❗️ 💪🏻😇 #stayhome“, escribió Karol.

Las críticas a las palabras del comunicador no se hicieron esperar. La gran mayoría apuntó a que no existe “tiempo libre” cuando se trabaja desde casa y se cuida a hijos (quienes en estos momentos no tienen clases).

En relación a lo anterior, el comunicador fue increpado por un padre: “Cuando tengas hijos o varios hijos hablamos”, comentó el internauta. Karol respondió con una recomendación que sacó ronchas entre los usuarios de redes sociales: “Siempre hay excusas… Pero te recomiendo que les leas ‘El Principito’, será tan bueno para ti como para ellos conocerlo. Deja que vuele vuestra imaginación, quizás sirva como un panorama distinto”, expresó el ex chico Yingo.

Revisa las reacciones en redes sociales a continuación:

Karol Dance Jajajaja que me haces reír….. weon si no te leíste un libro en #cuarentena o hace todas las weas que dijiste es por que quizás es alguien que está con teletrabajo tapado en pega y además tiene hijos con los que ver tareas…. haga las cosas piola pic.twitter.com/Ex9Fb1VYz1 — Raquel Villalobos (@mvillalobosch) April 10, 2020

Mira el otro culiao pic.twitter.com/MFXe7GxPaN — Hermes Antonio (@hermeselsabio) April 10, 2020

No hay que buscar los motivos para odiar a Karol Dance, el solito nos da un montón! pic.twitter.com/EyEnB2tccJ — 🥐🥰 🐸❤ (@noexistelanaaty) April 10, 2020

Ay Karol Dance…Se llama teletrabajo hueón, y tener más cosas que hacer que robarte citas de otras RRSS…y es "has" y "aún"…deberías leerte un diccionario ya que estás tan motivado, digo yo pic.twitter.com/d9xO86F6an — Marite Rocco (@Marite_Rocco) April 10, 2020