Periodista de TVN vuelve a dar positivo por Covid-19 tras casi un mes encerrado: “14 días de cuarentena no bastan”

El periodista de TVN Anwar Said ha ido contando su experiencia a través de redes sociales sobre cómo es ser Covid-19 positivo. En una primera entrega, la también pareja de la lectora de noticias Patricia Venegas, dijo que uno de sus principales síntomas fue la “anosmia”, que es la pérdida de olfato.

Tras la cuarentena requerida, el profesional estaba listo para salir nuevamente, sin embargo se quiso asegurar con un nuevo examen que ya no poseía el coronavirus. Lo que finalmente le dio una nueva sorpresa.

“Llevo más de 20 días encerrado y he vuelto a dar positivo por #COVID_19. Esto demuestra lo poco que sabemos sobre el virus, que 14 días de cuarentena NO BASTAN y que es necesario un test de salida. En el siguiente hilo les cuento por qué”, escribió en Twitter.

“Finalizada mi licencia médica, partí a la Clínica. Como @patriciavenegas está embarazada, me podían hacer un examen de salida. Pedí el permiso y fui a practicarme el test. Había leído que los chinos descubrieron algo: Hay personas que viven con el #Coronavirus hasta 37 días“, relató.

“La clínica EXIGIÓ consulta previa para hacer el examen. Sin éxito argumenté que me parecía injusto! Si ellos mismos me habían diagnosticado y tenían mis antecedentes ¿Por qué tendría que gastar en otra consulta si soy positivo? “No es nuestra culpa” Dijeron en pagos y recepción”.

“Como no tengo síntomas y pasaron + de 20 días, no esperaba seguir contagiado, así es que llamé a los chicos de @t_previene quienes sanitizaron el depto. y los pasillos del edificio con una solución de amonio cuaternario al 10% (80:10000). Gran servicio que necesitaré otra vez”.

“Cuando descargué el resultado me llevé otra sorpresa: Positivo! Me dije… ¿otra vez? ¿Después de 26 días de encierro? Esto confirma que los PACIENTES ASINTOMÁTICOS son un peligro y que un TEST DE SALIDA es NECESARIO para combatir esta pandemia. Me darán 7 días más de licencia”.