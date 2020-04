La extensa reflexión de Faloon Larraguibel sobre la cuarentena: “No es un momento para sobre exigirnos”

La exchica “Yingo” Faloon Larraguibel compartió un extenso relato de qué ha hecho en sus días de encierro, debido a la pandemia del Covid-19.

“En este cuarentena me han pasado varias cosas”, partió comentando, para luego detallar: “al comienzo me puse a hacer mil cosas, a ordenar y limpiar cada rincón, a hacer decenas de actividades con mis hijos, mucho deporte, leer, etc…”

No obstante: “habían días en que llegaba a la noche destruida ya que si le sumamos a todo eso cocinar, lavar ropa, bañar niños, vestirnos, hacerlos dormir etc… ES MUCHO!“.

Ante este escenario, la ex Yingo narró que decidió tomar un break: “Me doy un tiempo para mí. Con un rico vino. Es súper necesario poder parar, observar y ver que no somos madres perfectas, que no porque mi vecina haga mil cosas con los hijos, yo tengo que hacerlo”.

“creo que no es un momento para sobre exigirnos, ya que nuestra salud mental es muy importante. Si NOSOTRAS estamos bien (ojalá) la casa funciona mucho mejor“, sostuvo.

Por último le entregó un consejo a sus seguidoras en Instagram: “Esta noche cuando tus hijos se duerman, tómate algo que te guste, llama a una amiga por vídeo e imagínense que salieron solas a un bar. En estos momentos se extrañan tanto esas conversaciones de amigas, ¿no?“.

Aquí puedes ver su publicación: