“Este pedazo de mari…”: La funa de Vale Roth a hombre que filtró fotografía de ella desnuda

El día de ayer la exchica “Yingo” Valentina Roth utilizó sus redes sociales para funar a un hombre que filtró una imagen de ella desnuda.

De acuerdo a su relato, fueron sus mismos seguidores quienes alertaron de la situación. Tras esto, intentó contactarse con él para conseguir una respuesta, pero el hombre aseguró que hackearon su cuenta.

“Este pedazo de mari… @andres_ulloa filtró una foto mía, la subió a su feed y ahora la borró“, partió comentando Roth.

En la misma línea aseguró que “yo le di tres nombres, uno que es un ex y dos amigos de un ex por esa pulsera que tiene en la muñeca de suplementos. Es muy simple que me diga quien se la mandó y punto“.

Aquí puedes ver las publicaciones de Valentina Roth: