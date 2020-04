Kathy Salosny no se cierra a la política ante difícil panorama económico: “Me dicen que me tire a alcaldesa”

Hace unos días hablábamos de la complicada situación económica que enfrenta Katherine Salosny, quien se vio obligada a cerrar su restaurante en Tunquén.

No obstante, en una entrevista con Cadena Nacional, expresó que no se cerraba frente a una opción en la política.

“Hay un rol social que siento que tengo, como que la gente igual te busca y te llama. Hay algunas personas que me están diciendo que me tire a alcaldesa, me están subiendo al tanque como a Bachelet“, expresó Salonsy, no descartando esta posibilidad a futuro.

En la misma línea expresó: “A mí me gusta la política, me importa lo que pasa en la sociedad donde estoy y lo que le pasa a la gente, pero no es el momento aún. No descarto nada en la vida, pero para eso falta mucho más tiempo”.

Por otro lado también se refirió a un posible proyecto que está evaluando, junto a otros dos colegas que también fueron despedidos de Mega. Hablamos de José Antonio Neme y Rodrigo Herrera.

“Ahora con esto que está pasando (las entrevistas por skype) los programas que se pueden gestionar vienen de otro lado. Tenemos algunas ideas con amigos como José Antonio Neme y Rodrigo Herrera. No te voy a contar detalles porque me lo vas a copiar, pero tiene que ver con lo social y con espacios de opinión donde el rating no sea lo más importante sino que tenga cierta coherencia con el espacio que uno ocupa ahora. Hay que darle curso a la creatividad en confinamiento”, cerró Katherine Salosny.