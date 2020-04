Pamela Díaz repasó su situación amorosa en programa de CHV: “Tengo mala suerte, yo creo”

Hace un par de días hablábamos de la entrevista que tuvo Pamela Díaz con Nicolás Copano en el nuevo programa de Chilevisión, “CHV en Casa”.

En el espacio “la fiera” dio que hablar tras enseñar su gran clóset, lo que generó opiniones divididas por parte de los usuarios, quienes hicieron un contraste con la difícil situación que viven muchas personas debido a la pandemia del coronavirus.

No obstante, otro tema que repasó fue el amor, luego de que su relación acabara el 2019.

“Te veo súper cómoda, te veo soltera, te veo feliz“, soltó el periodista, lo cual fue afirmado por la animadora.

“Sí, estoy soltera sin compromiso. Ya llegará. Tengo mala suerte yo creo“, replicó Díaz, agregando que, según ella, le cuesta congeniar con los hombres chilenos, pues normalmente “corren”.

Frente a esta declaración, Copano consultó: “¿Les das miedo?“, a lo que Pamela respondió: “Yo creo que sí. Yo creo que voy a estar con un extranjero el día de mañana para que me entienda”.

“No sé si me carácter a lo mejor es muy fuerte. Soy una mujer muy independiente y económicamente también soy independiente, entonces yo creo eso para un hombre no es tan fácil”, cerró la conductora.