“Podría estar muerta”: Esposa de Eduardo Fuentes relata violenta “encerrona” que sufrió

La esposa del animador Eduardo Fuentes, Andree Burgat, reveló que fue víctima de una “encerrona”, en el sector de Buenaventura en la Ruta 5.

A través de sus redes sociales, la periodista comentó que “era un auto que frenó encima mío y que dejó un metro libre a su derecha, espacio que mi cerebro vio como posible salida. Golpearon fuerte los vidrios con pistolas”.

Asimismo, indicó que “(los asaltantes) me gritaron de todo y yo a ellos. Se asustaron al no ver que me bajada y que yo parecía un animal encerrado”.

Según señaló Burgat, en ese momento iba hablando con su padre por celular. “(Él) me ayudó gritando: ‘Fría, fría, retrocede fuerte’. Lo hice y choqué, pero tuve dos metros de distancia”, reveló la comunicadora.

Tras esto, sostuvo que “un delincuente frente a mí me insultaba, mientras yo le gritaba que lo mataría”. Fue en este momento cuando aceleró y logró escapar.

“Los Carabineros me dijeron que es un auto gris Aveo con cuatro adolescentes arriba que andan ‘jugando’ en el sector Quilicura Chicureo (…) Con mi auto probablemente habrían ‘jugado’ un rato, botado el iPhone inmediatamente y habrían ido por otro vehículo mañana”, dijo la esposa de Eduardo Fuentes.

La periodista afirmó que “es terrible vivirlo y más aún saber que es a cualquier hora, cualquier día. Al azar. El ruido de los golpes en los vidrios (…) La sensación de que te quieren hacer daño y no les importa tu vida”.

“Podría estar muerta“, dijo finalmente.