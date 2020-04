“Cuando tienes todo es súper fácil decir eso”: Matías Assler recibió dura crítica, pero no dudó en responder

El actor Matías Assler nuevamente está en medio de la polémica, luego de haber sido criticado por una usuaria a través de la plataforma de Instagram, un comentario que el actor no dejó pasar.

El pololo de Juanita Ringeling compartió una fotografía desde su hogar en Cachagua, aparentemente armando un nuevo mueble para su casa.

“Trabajando en la casa, mantenerse ocupado es la clave para sentirse bien! Acá haciendo un mueble… Mañana se los muestro”, escribió el actor junto a la fotografía.

No obstante, Matías fue duramente criticado por una usuaria de la red social, quien escribió lo siguiente: “Cuando tienes todo a mano es súper fácil decir eso”.

No obstante, Assler no se quedó callado y decidió responder a la mujer: “Nada es mío. Todo me lo conseguí 👀 el que quiere puede. Los materiales eran escombros”, explicó.

Revisa la publicación acá: