El significativo gesto que tuvo Ingrid Cruz con Fran García-Huidobro cuando estuvo hospitalizada

Durante la noche de ayer, la animadora de televisión Fran García-Huidobro realizó una transmisión en vivo a través de su Instagram junto a la actriz Ingrid Cruz.

Ambas comentaron diversos aspectos de su consolidada amistad, la cual surgió cuando grabaron para la teleserie “Cerro Alegre”.

Asimismo, las íntimas amigas abordaron el duro proceso por el que tuvo que pasar García-Huidobro, luego de que la animadora quedara hospitalizada por 23 días tras sufrir un grave problema renal.

“Cuando esta mujer cayó en la clínica yo me fui a la mierda. Y varios nos fuimos a la mierda un rato porque estábamos súper preocupados”, confesó la actriz sobre el estado de salud de su amiga.

La actriz nacional recordó que “yo en esa época empecé a grabar mi nuevo personaje, y no hice una manda ni nada, pero busqué una forma de llevarla conmigo todo el rato e hice que mi personaje usara todo el rato estrellitas. Entonces cuando me vean en mi próximo personaje y me vean usando estrellitas van a a decir eso es por la Fran”, reveló Ingrid.

Por su parte, Francisca relató que “recuerdo que cuando me hicieron una punción tú estabas, tuviste que salir y luego entraste y te fuiste directo a ‘ahorcar’ al doctor que me había hecho la punción y que te dijera inmediatamente que tenías”.

“Ya había salido de la UTI y había una anemia que no pasaba y se barajó la idea de que tuviera cáncer a la sangre“, cerró la animadora, quien luego aseguró que descartaron esa posibilidad.