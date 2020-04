“¡Eso solo pasa en las películas malas!”: Millaray Viera se cansó ante los insistentes cuestionamientos sobre una eventual reconciliación con Álvaro López

Fue el año 2006 cuando la animadora Millaray Viera inició una relación con el exvocalista del grupo “Los Bunkers”, Álvaro López, con quien tuvo su primera hija llamada Julieta.

No obstante, la relación no perduró y en el 2012 decidieron separarse, aunque esto no fue un impedimento para que ambos consolidaran una linda amistad.

De hecho, ambos decidieron pasar juntos el período de cuarentena, y lo hicieron uniendo una de sus mayores pasiones: la música.

La animadora compartió dos registros junto a Álvaro donde aparecen cantando, publicaciones en las que recibió insistentes preguntas acerca de una eventual relación entre ambos.

Ante las preguntas que surgieron, la animadora decidió responder de manera categórica a una usuaria, acallando todos estos rumores.

Fue en una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde aparece cantando un tema de la artista mexicana Natalia Lafourcade junto a Álvaro López, que la animadora recibió un incómodo mensaje.

“Digan que volvieron poh“, le escribió una usuaria de Instagram. Ante esto, Viera respondió de manera contundente: “Lamento desilusionarla a Ud y tantos otros, pero eso sólo pasa en las películas malas😘 Somos papás y amigos, absolutamente nada más y así seguirá siendo por siempre“, declaró.

