Lisandra Silva reveló cómo lo hace para no confundirse con los gemelos de “Power Peralta”

A pocas semanas de dar a luz a su primer hijo, la modelo cuba Lisandra Silva comentó cómo vive su relación con el bailarín Raúl Peralta.

A través de una transmisión en vivo entre el animador Jordi Castell y la modelo Lisandra Silva en Instagram, la exchica reality reveló desconocidos detalles de su relación y también de la cercanía que tiene con el hermano gemelo de Raúl, Gabriel Peralta.

“Yo pololeé una vez con un hombre que era gemelo. Los dos se ponen a hablar y era impresionante como conectan los gemelos entre ellos. ¿Te ha pasado con Raúl y Gabriel?“, comenzó preguntando el fotógrafo a la modelo.

“Ellos son, más allá de que sean hermanos, tienen una conexión muy especial. Tienen que estar todo el tiempo conectados. Entonces a veces a mí me parece una exageración, porque es desde el ‘buenos días’ hasta el todo”, contestó Silva.

A esto agregó que “está todo el día con estos (audífonos) puestos y está más de diez horas hablando con el hermano. Y no sé cuando me está hablando, si me está respondiendo a mí o al hermano”.

La modelo cubana explicó que “es una cosa que es todo el día. Y antes de dormir me dice ‘espérate, que tengo que hablar con mi hermano y darle las buenas noches, los buenos días’. Te lo juro“.

“Tienes que comprar el paquete… Siempre me quejo con la mamá, con la Mónica. Y ella me dice ‘imagínate que estaban ahí, juntos. Crecieron en la misma bolsa"”, contó Lisandra.

“Es altamente probable, te lo puede decir tu ginecólogo, que si quieres tener otro hijo te salgan dos”, respondió el animador y exrostro de televisión.

Sobre esto, la modelo reveló que “yo estaba temblando porque mi mamá es gemela. Y me dice que se salta una generación. Entonces, yo tendría gemelos. Y Raúl tiene muchos de sus familiares que son gemelos. Yo, por ahora, me salvé, pero queda la Michu, la mujer de Gabo“.

El animador siguió consultándole a la modelo sobre la relación que tiene con Raúl, expresando que “para una gala del Festival de Viña me tocó bailar con los dos a la vez. Jean Philippe Cretton, yo, la Javi Acevedo. A mí me tocó una parte con ellos. Bailan increíble y no te puedes equivocar, porque bailan los dos y es como un espejismo. ¿Te ha pasado?”, preguntó.

“Cuando bailan son muy parecidos. A mí me pasa poco, porque el que está adelante siempre es Raúl. Raúl siempre está delante de Gabo. Es algo que tienes reseteado de toda la vida. Como Raúl es el que crea las coreografías, Gabo es quien se las aprende”, detalló.

Lisandra reiteró que “Gabo siempre está detrás. Y luego Gabo el papel que tiene es como de director de afuera. Raúl monta las coreografías y Gabo, desde afuera, las organiza. Tienen esos roles“.

“Entonces yo sé siempre que es Raúl el que está adelante. Pero cuando hacen las transiciones, ahí chao. No sabría. Yo lo ubico porque siempre está adelante, o si no no sabría”, sostuvo la modelo.

“Es que son idénticos. Los gemelos siempre son idénticos”, apuntó Jordi. Tras esto, Silva señaló que “me ha pasado que están en la casa. Gabo está sentado en el sofá, Raúl está en el baño. Y le digo ‘mi amor’, no sé qué. Y se queda callado, me mira y digo ‘ah, ok, es Gabo’. Me han pasado cosas así”.

“O le he tocado el hombro, le he dicho ‘mi amor’, me mira, se queda callado y ahí sé que no es mi amor”, reveló.

Finalmente aseguró que “muchas veces he llegado a la casa y me ha abierto la puerta Gabo en vez de Raúl. Lo que siempre hace es siempre inclinarte para darte un beso. Y lo que hace él (Gabo), él abre y se echa para atrás, como ‘no soy’. Son como los códigos“, explicó.