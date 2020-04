¡Emocionante historia! Panel de “Bienvenidos” deja en “shock” a vecina tras regalarle una casa

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, se pudo observar un conmovedor momento protagonizado por Edith, una vecina del sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, quien recibió un impactante regalo de parte del espacio matutino.

Todo comenzó cuando Raquel Argandoña se dirigió al lugar donde vivía la mujer, junto a sus seis hijos, quien en un anterior despacho había relatado su historia, asegurando que no tenía dinero para comprar mascarillas o guantes para prevenir el contagio por coronavirus.

En aquella oportunidad, la esforzada mujer expresó que “las lucas no alcanzan para estar comprando mascarillas o guantes, porque no saco nada comprando mascarillas si a mi hijo no le voy a tener pan o almuerzo”.

Tras esto, la animadora de Canal 13 quiso sorprenderla este martes y se dirigió hasta su hogar para entregarle un significativo regalo, que sin duda le cambió la vida.

“Estamos escondidos porque no queremos que Edith nos sorprenda, Bienvenidos se comprometió y Bienvenidos cumplió, comenzó expresando Argandoña, antes de entrar al hogar de Edith.

A esto agregó que “estamos en Puente Alto, en Bajos de Mena, Edith no sabe que llegó Bienvenidos”. Tras esto, la animadora ingresó a la casa de la mujer, siendo recibida por la mayoría de sus hijos, quienes corrieron a abrazar a Raquel.

“Me van a perdonar, es bajo mi responsabilidad. Cuando un niño te abraza, no puedo estar con mascarilla”, dijo Argandoña, sumamente emocionada.

A esto agregó que “conocimos tu historia Edith, nos conmoviste. Eres una mujer luchadora, que lucha por su familia y por los demás. Nosotros hemos querido que conozcas a una vecina, que yo creo que te va a cambiar un poquito la vida. Vámonos al bus“, dijo, dirigiéndose a otro sector de la comuna.

Finalmente llegaron hasta el lugar de destino: “Esta será su nueva casa de ahora en adelante“, reveló Raquel a Edith, quien se largó a llorar desconsoladamente, sin poder decir una palabra.

Entre lágrimas, la mujer agradeció a todos por tal regalo.

