Natalia Valdebenito respondió a usuario que criticó su apariencia física

La comediante Natalia Valdebenito es una activa usuaria de Twitter, donde suele comentar e interactuar con otros usuarios.

En este contexto recibió un comentario que le generó bastante ruido y no se guardó la respuesta.

Esto inició luego de que un seguidor criticara su apariencia, asegurando que lucía “cansada” en la fotografía que había compartido.

“Te ves cansada, el desgaste de todo lo vivido deja huellas. Salud y fuerza“, le redactó un internauta.

Ante esto, Natalia respondió: “No lo creo. Me veo bien a mis 40 años. Las huellas están en el alma y esas no le incumben a nadie. Salud tengo por suerte, fuerza también. Lo que me falta es paciencia pa leer weo… dándome la opinión sobre mi físico por una foto sin filtro”.

Pero esto no quedó ahí, pues el usuario replicó a estas palabras, asegurando que fue malinterpretado: “El cansancio no se ve en arrugas, si eso temes, no existe filtro para ellos. Subjetividad le llamo, como tú tendencia a considerar todo como un ataque. Me equivoqué en ofrecerte salud y fuerza, lo cambio por paz y mesura. El salud no lo cambio, se necesita hoy más que nunca”.

Valdebenito replicó nuevamente, cerrando el tema: “Tú recibiste mi respuesta como un ataque. Yo solo fui honesta y subjetiva“.

Aquí puedes ver las publicaciones: