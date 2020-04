Karen Bejarano se desahogó sobre críticas a su carrera musical: “Me mataron la fe en mí”

Karen Bejarano pasa su cuarentena en casa en compañía de su familia, pero en una entrevista señaló que esto no ha sido fácil del todo, a pesar de que en su hogar todos funcionan como un equipo.

“Nosotros somos súper equipo, los tres, mi hijo ya está más grande, tratamos de tener tareas desde la mañana hasta la tarde. A mi hijo le ha afectado harto estar en cuarentena y Juan Pedro es el primero que se levanta, se prepara su café, se pone a trabajar y no sale de su oficina hasta que tiene todo listo. Y yo soy la que tiene más chipe libre, me levanto más tarde, tengo mis trabajos, hoy tenía una sesión de fotos“, partió señalando.

Un tema que no dejó pasar ha sido su carrera televisiva, la cual tiene 18 años, pasando por todos los canales.

“Yo no tenía ningún pituto, no conocía absolutamente a nadie, era súper pollo, terminaba la pega y me iba a mi casa, nunca abrí una ventana para que alguien se sobrepasara”, agregó.

En la misma línea narró que, durante mucho tiempo, dudó si tenía o no talento, debido a las críticas que recibió.

“Me mataron la fe en mí, yo dudaba si tenía talento o no. Hubo tanta gente durante tanto tiempo que decía que yo no cantaba y que no le había ganado a nadie. Me empecé a creer toda esa crítica y me empezó a dar tanto miedo, tanto terror enfrentarme a las críticas que me fui autoexiliando de la música, sin que nadie me lo pidiera, sostuvo.

Luego agregó: “Durante mucho tiempo dudé de mi talento, tuve una depresión muy grande. Tenía mucho miedo al qué dirán y eso fue letal para mi carrera musical. Descubrí un día con mi terapeuta que extrañaba la confianza que tenía en mí antes de entrar a la televisión”.