“Es terrible que los niños vuelvan a clases”: Mon Laferte entregó contundente opinión sobre eventual retorno de estudiantes a los colegios

Gran polémica causaron las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, con respecto a un eventual retorno a clases de los estudiantes el 27 de abril, lo que posteriormente fue aclarado por el Mandatario, quien explicó que se suspenderán y se generará un proceso gradual de retorno una vez pasado el peak, a partir de mayo.

Quien tuvo una opinión al respecto fue la cantante chilena Mon Laferte, quien se mostró contraria a la idea de que los alumnos vuelvan a clases, en medio de la emergencia que actualmente se vive a causa del coronavirus.

Sobre esto, indicó que “he escuchado y leído esa información, es terrible que los niños vuelvan a clases“, dijo a La Cuarta.

A esto agregó que “realmente no soy experta en eso, pero yo, como artista, me enfocaría en cuidar a la gente, eso es lo más importante”.

Cuarentena

La artista chilena también reflexionó sobre lo que ha hecho en el período de cuarentena, que muchos ciudadanos están realizando para evitar el contagio por el coronavirus, e indicó que ha sido “relajado” para ella.

“Cuando recién partió la cuarentena me exigí mucho, pensé ‘tengo que componer, tengo que hacer esto, lo otro’. Pero al pasar los días me di cuenta que no quería presionarme“, sostuvo.

A esto añadió que “todos hemos vivido esto con procesos distintos. En mi caso, me relajé”.

Finalmente, Mon Laferte reveló en qué otras actividades se ha enfocado en estos tiempos de cuarentena: “Me gusta mucho la pintura, es algo que hago siempre. Pero ahora en el encierro me he dedicado a pintar, pero mi casa, a ponerla bonita. Quise darme ese tiempo de estar en mi refugio”, concluyó.