Javiera Contador sacó risas con su nuevo video: “El rap de la Kena”

En el inicio de esta cuarentena, la comediante Javiera Contador revivió a su personaje de “Casado con Hijos“, Kena Larraín, con sus videos en redes sociales.

Hace un par de días la actriz compartió un nuevo registro en donde presentó “El rap de la Kena“, con el cual muchos usuarios se manifestaron identificados.

“Hola a todes yo soy la Kena igual que tu estoy en cuarentena”, y que luego en el coro agrega: “no hay pega, no hay plata, no hay sexo… que lata”, es parte de la canción.

Aquí puedes ver el registro: