“Yo no quiero ser pesado”: La tensa discusión entre JC Rodríguez y Gonzalo Winter en matinal de CHV

En una nueva emisión del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, se vivió un tenso momento protagonizado por el conductor del espacio, Julio César Rodríguez y el diputado Gonzalo Winter, espacio en el que también estuvo invitado el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado.

Todo comenzó cuando en el programa comenzaron a abordar un posible foco de contagio en un cité de la comuna liderada por Delgado.

Ante esto, el parlamentario aludió a una posible relación entre el narcotráfico y la migración, luego de que se diera a conocer una balacera ocurrida en ese sector hace algunas semanas.

Luego de esto, el edil de Estación Central aclaró la situación contractual de las personas que viven en el inmueble, mientras que JC Rodríguez hizo una extensa reflexión.

“Ninguno de los que estamos acá somos personas racistas o xenófobas. Hemos estado juntos en paneles de radio y televisión, los cuatro somos inclusivo y abiertos, lo mismo este programa. Sí a la inmigración, regulada por supuesto, pero aquí también se cruzan los temas“, dijo el animador.

A esto agregó que “yo no quiero ser pesado, pero una cosa son los miles y cientos de inmigrantes, personas buenas que llegan a trabajar, y hay otros que están en el límite siempre, que se están aprovechando, que hay foco de delincuencia”.

“¿A mí que me pasa, Gonzalo? ¿Por qué yo estaba poniendo este tema? Resulta que en este lugar puede pasar lo que quieran, pero ahí le fueron a balear la casa, reventaron los autos, algo pasó… ¿y cómo nosotros llegamos a esto? Porque hay una vecina del piso 8, que no tiene nada que ver, que trabaja y saca la mierda todo el día para poder pagar su departamento ahí y le entra una bala a su pieza. O sea esto no es tan liviano, llegar y ponerse a tirar frases para la galería, ‘que la migración y todo…’. No, aquí hay que separar las cosas entre la gente que es buena, entre la gente que llega, entre la posición que tenemos que es abierta e inclusiva, pero también hay que ponerle el pare a la situación, porque hay personas que se ven violentadas con ráfagas de disparos en la puerta de su cité”, siguió comentando Rodríguez.

“Entonces, Gonzalo, yo creo que también por un lado tenemos que ser conscientes y darle dignidad a las personas, y por otro lado ser firmes. No puede ser Chile tierra de nadie en algunos lugares. Disculpa que se lo plantee así”, declaró finalmente Julio César.

El diputado Winter reaccionó ante estas palabras y señaló que “a cualquier persona que le llega una ráfaga de balas es una situación dramática y que no resiste liviandad para ser enfrentada. La salvedad que yo estaba haciendo, y por la cual me veo interpelado, es que me parece forzado establecer que narcotráfico, ráfaga de metralletas o balazos signifique hablar de migración“.

“Ya sentamos que eso no es así. Es el principio moral y ético del programa”, respondió JC. Tras esto, el parlamentario quiso tomar la palabra pero fue interrumpido por Rodríguez.

“Escucha… es que entonces no vamos a poder hablar de esto bien. Porque aquí los temas se cruzan. Hay narcos chilenos, hay ráfagas de disparos de chilenos, hay ladrones chilenos, si el tema en discusión no es eso. El tema es que hay lugares donde no hemos logrado regular la situación. Para allá es donde vamos. Porque hay miles de personas chilenas y no chilenas que están viviendo al otro lado y se sienten inseguras por esta situación”, dijo.

Por su parte, el diputado declaró que “estoy de acuerdo, debe haber una regulación de la migración. Lo que estoy planteado es que yo trato de poner la visión es que el problema de la desigualdad se va desnudando en cada crisis“, cerró.