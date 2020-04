La crítica de Belén Mora al humor de los videos de Tik Tok: “No los entiendo, me supera”

La comediante Belén Mora, también conocida como “Belenaza“, realizó una ácida crítica al as redes sociales, en especial a la plataforma de videos que ha cobrado bastante fuerza, Tik Tok.

Todo se dio en medio de una conversación con Nicolás Copano en el programa “CHV En Casa”.

En la oportunidad la artista comento: “Él (su hijo) me dice que haga videos, pero yo encuentro que no soy como perfil Tik Tok, no entiendo cómo funciona (…) Yo estuve tratando de entender Tik Tok, porque estoy en esa edad donde ya no me sumo a todos los barcos. Yo encuentro que es como la reducción total, cualquier cosa puede ser exitosa, porque si en diez segundos no eres gracioso o no eres bueno, no eres bueno para nada“.

Tras esto aseguró que muchos de los videos que circulan “no son nada graciosos“, agregando que incluso no entiende los chistes.

“Hay videos que suben gallos que están mirándose todo el rato, ponen una canción de fondo, tienen 200 mil likes y no entiendo. Me supera“, expresó.

Pero su análisis no quedó ahí, pues Mora citó a la serie de Netflix “The Circle”: “Yo relaciono Tik Tok como a ese tipo de personas, dispuestos a hacer cualquier cosa por un like“.

Finalmente remató: “Es un poco triste porque, claro, si tú ves a esta niñita que es muy famosa, Ignacia Antonia, que tiene no sé cuántos miles de seguidores, que es una niñita que baila entretenido… ya, amorosa… pero también yo tengo amigas de 46 que están subiendo coreografías de Shakira y encuentro que está súper bien tu amor propio y que te ames, pero no sé, a mí me da como cosa”.