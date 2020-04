“Se tomó el derecho de calificar mi estado mental”: Natalia Valdebenito se va “en picada” contra quienes criticaron su fotografía

Mediante su cuenta de Instagram, la humorista Natalia Valdebenito hizo una potente reflexión, luego de que un usuario de redes sociales la criticara por su aspecto físico.

“El otro día en la mañana subí esta foto a twitter y para mí no sorpresa recibí contundentes críticas, pero esta vez por no salir sonriendo”, comenzó explicando la actriz.

A esto agregó que “la foto está sin filtro además y eso tampoco fue del agrado de algunas personas. Hombres sobre todo. ‘Una sonrisita po’, ‘te ves cansada y triste’, ‘yo le habría puesto un filtro para no salir tan arrugada’, ‘me gustas más cuando sonríes’, entre muchas otras”, comentó Natalia en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aseguró que “un tipo se tomó el derecho de calificar mi estado mental por esta foto y no me aguanté y le respondí. Básicamente le dije que me faltaba paciencia para leer a tanto hueó… comentando mi físico“.

“Las respuestas a esto fueron peores. Les molestó muchísimo que además de no ser ‘tolerante’ a recibir comentarios, fuera tan amargada porque cómo no entendía que me lo decían en buena. Que todos tienen derecho a decirme lo que quieran. Que es culpa mía por subir una foto. Que ando a la defensiva”, continuó relatando la actriz y humorista.

“Entiendo que lo que primero que tengamos sea la pulsión de opinar. Yo también lo hago. Pero no deja de ser sorprendente el contenido altamente violento que se lee”, fue parte de su reflexivo mensaje.

Revisa la publicación a continuación: