Hija de Luis Miguel deslumbró en las redes sociales tras enseñar desconocido talento

Michelle Salas es la primera hija del artista mexicano Luis Miguel, y su nombre genera gran ruido en las altas esferas de México, conocida por ser modelo, diseñadora y bloguera.

Este conocimiento se ve reflejado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 1 millón 200 mil seguidores.

Mediante esta plataforma la joven compartió un desconocido talento para sus seguidores: el canto. Y todo apunta a que heredó esto de su padre.

Con un video que grabó desde la cocina, interpretó “Fly me to the Moon“, antes de dictar una receta de cocina.

Aquí puedes ver el registro: