Jordi Castell traspasó cordón sanitario para abrazar, besar y ayudar a su madre

Jordi Castell reveló que decidió romper la cuarentena preventiva impuesta en la Región Metropolitana para visitar a su madre que vive en Rancagua y tiene problemas de movilidad. “Yo la abracé y le di un beso”, confesó el fotógrafo en el programaEl Aperitivo de Revista Velvet.

Recordemos que Jordi conduce el espacio mencionado. En la instancia- transmitida por Instagram- el comunicador conversa en profundidad con diferentes personajes del espectáculo, una de ellas fue Karla Constant, quien mencionó lo difícil que es alejarse de los padres en medio del brote de Covid-19 que enfrenta el país.

En ese contexto el fotógrafo contó que viajó para encontrarse con su madre a quien no veía hace bastante tiempo producto de la pandemia. Jordi explicó que estaba preocupada por ella y que quería proveerla de lo que necesitara. Incluso dijo que la abrazó y beso pese a las medidas de distanciamiento social que se recomiendan.

“Obvio, si es mi mamá. No puedo no hacerlo. Mi mamá vive sola. Entonces, como que mi hermana está en Antofagasta, mi hermano en Concepción. Y lo pensé para mí: ‘¿Hace cuánto que no la abrazaba un hijo?’. Llevábamos un mes que estábamos en cuarentena, un mes y medio”, señaló.

“Y fue como, na’, l. Si me lo pega ella a mí, o yo, por último era un familiar”, agregó. el comunicador.