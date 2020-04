Maly Jorquiera mostró lindo gesto de Sergio Freire con su hijo Lucas: le dio especial regalo

View this post on Instagram

Gracias @wenafreire x existir y ponerle un supermercado a nuestro Luquitas 😍😍😍😍🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻💓💓💓❤️❤️❤️❤️ Aunque vamos a pérdida por que no cobra 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤣🤣🤣🤣 Lo bueno que atiende de día y de noche 😅😅😅😅😄 #teamoporotin #freireteamo #cuarentena #malditobicho #amordepapás #papásponiendosecreativosamil #tamoshastaelloly #porquedurmiosiesta #aguantepapás #aguantechile #aguantemundo #mamaly 😘😘🤣