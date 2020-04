Camila Recabarren se tatuó en zona íntima de su cuerpo: también se colocó un piercing

La modelo chilena Camila Recabarren es una activa usuaria de Instagram, plataforma donde cuenta con más de dos millones de seguidores.

Es justamente en esa red social donde la ex Miss Chile comparte constantemente registros del recuerdo y también actuales, recibiendo elogios de los usuarios de la plataforma.

Tal como sucedió este lunes, cuando Recabarren mostró los más recientes tatuajes que se realizó en su cuerpo. También evidenció los piercing que se colocó.

Pero lo que más llamó la atención, es que estas intervenciones fueron realizadas en una zona íntima de su cuerpo: sus pezones.

A pesar de esto, Camila detalló que no sintió dolor ni con los tatuajes ni con los aros porque tenía cicatrices, lo que ayudó a apaciguar su sensibilidad.

“Aceptar, sin resistir a los cambios (no me dolieron ni los Tatto ni los piercings en las pechuguinis pa los que preguntan, pero dicen que duele mucho a mi no porque tenia cicatrices )”, escribió Recabarren junto a la postal, que tiene hasta el momento más de 143 mil “likes”.

Revisa la publicación acá: