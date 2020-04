Diana Bolocco reflexionó sobre la cuarentena: “No me molesta para nada”

La animadora Diana Bolocco reveló en conversación con Leonor Varela en su programa de Instagram, que la cuarentena no le ha afectado tanto, ya que ha podido pasar más tiempo con su familia y realizar actividades junto a ellos.

“Yo te diría que la cuarentena no me molesta para nada, yo tengo carácter para vivir en cuarentena, soy casera, no me gustan los eventos, ha sido muy rico, nos ha permitido jugar juegos de mesa, conversar, almorzar juntos, hacía años que no almorzábamos juntos. Tiene muchas cosas muy traumáticas, pero tiene otras cosas muy buenas“, partió comentando la conductora de “Mucho Gusto”.

No obstante, lo que sí ha cambiado en ella en estos tiempos de confinamiento, es su alimentación, cayendo principalmente en los chocolates “como nunca en mi vida”, expresó.

En la misma línea agregó: “También me cuido, como cosas dulces, no soy muy buena para tomar trago, soy fanática de las papas fritas, ese es mi placer culpable, papas fritas me podría comer un camión completo“.

A la vez se refirió que si bien en el matinal de Mega se trabaja con un personal reducido y se toman las medidas de prevención adecuada, presentó síntomas de coronavirus por dos días, pero se realizó el test y dio negativo.

Respecto a su vida familiar, Diana expresó como funciona la dinámica en su hogar: “Están mis cuatro hijos y Cristián. Se invirtieron los papeles, él trabaja desde la casa, hace programas online, no se mueve y yo salgo en la mañana y después estoy toda la tarde acá, él se preocupa de la comida”.

En la misma expresó que a su esposo, Cristián, “no le cuesta nada ser papá, él me lleva ventaja en sabiduría, sabe cómo llegar respecto de las distintas edades, a él le sale innato, tiene mucha paciencia, mucha más que yo, juega mucho más que yo”. También sus hijos han sido de gran ayuda para ella, “los dos grandes son los segundos papás, a veces me corrigen, ellos son más estrictos que yo, son regalones con los dos más chicos, han sido una ayuda para mí”.

Finalmente narró que la relación de pareja es algo más complicada con los hijos de por medio. “Los espacios en pareja son muy complicados con hijos, y hay que ponerle ojo, es difícil hay poco tiempo, pero siempre se puede, pequeñas cosas, tomarse una copita de vino cuando se acuestan los niños, conversar, contarse las cosas, tratar de dejar los problemas afuera“, cerró.