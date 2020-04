¿Fue su culpa?: Yazmín Vásquez reveló “insólita” recomendación que podría haber causado la operación de Renata Bravo

En una nueva emisión del programa “Cocina Fusión” de Televisión Nacional, la animadora Yazmín Vásquez hizo una inédita revelación con respecto a la operación que tuvo Renata Bravo meses atrás.

Todo comenzó cuando Vásquez respondió a la pregunta “¿Cuál ha sido tu mayor condoro?”. Ante esto, declaró que fue cuando su compañera de programa “Milf”, Renata Bravo, tuvo que ser intervenida de urgencia, luego de que se le perforara una úlcera.

Esto sucedió luego de que Yazmín le hiciera una negativa recomendación, según comentó la misma animadora en el programa de TVN.

Según relató, Renata le confesó que tenía el tránsito lento, por lo que ella le recomendó que usara un medicamento que ella utilizaba cuando se hacía colonoscopias, por su enfermedad de Crhon.

No obstante, mientras ensayaban junto a Claudia Conserva para su obra de teatro, Renata le dijo que no le había funcionado el medicamento, por lo que advirtió que se tomaría uno más. Ante esto, Yazmín le recomendó que no hiciera eso.

Luego de esto, a Renata le vino un fuerte dolor abdominal mientras ensayaban, el que Yazmín indicó que era normal.

Sin embargo todo empeoró cuando Vásquez recibió un mensaje de Claudia Conserva a las 5 de la mañana, contándole que Bravo tuvo que ser operada de urgencia, debido a una perforación en una úlcera, la que habría sido provocada por el medicamento que ella le recomendó durante el ensayo.

Cabe mencionar que Bravo ya había sufrido de una perforación en una úlcera gástrica. “Como yo no sabía que ella ya tenía una úlcera perforada se le agrandó más“, detalló finalmente la animadora.