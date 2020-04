“¡Me revienta!”: Vesta Lugg se descargó y reveló cuál es la pregunta que más le molesta que le hagan

Una entretenida y profunda conversación fue la que tuvieron Ignacia Antonia y Vesta Lugg, donde ambas abordaron diversos aspectos de su vida profesional y privada.

Fue en este contexto que ambas conversaron sobre el poder que han tomado las redes sociales hoy en día -en el contexto de la emergencia global que se vive a causa del coroanvirus- y también sobre el empoderamiento femenino.

Sobre esto, Ignacia Antonia expresó que para ella “es bacán y las redes sociales te permiten eso: tú ser la propia princesa que quieres ser. Hace que todas, todes, podamos ser príncipes, princesas, lo que queramos ser. Por eso me gustan mucho las coronas y la tengo ahí (en su perfil) por eso”.

Tras esto, Vesta se descargó y declaró que “no hay una hue… que me reviente más que en una entrevista me pregunten si estoy soltera. Me revienta, me revienta. Tener un hombre a mi lado no me hace más o menos interesante”, dijo la modelo.

Posteriormente, la joven influencer se tomó el tiempo para reflexionar: “Siento que mi calidad como profesional no tiene que ver con si estoy o no acompañada. Tener un hombre a mi lado no me hace más o menos interesante. ¿No te agota que te pregunten? ¿A los hombres les harán la misma pregunta esa cantidad de veces?”.

De hecho, Ignacia relató una incómoda situación que vivió en el lanzamiento de su libro: “Llegaron 1.200 personas a firmar el libro. Estuve desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde firmando. Y ese día sacaron, anunciaron, o sea, no anuncié, todo el mundo se enteró que estaba pololeando porque mi pololo se subió al escenario y nos dimos un beso”, reveló.

“Y eso fue más importante que hayan ido más de 1.200 personas a firmar el libro. Yo decía ‘ya, es bacán que estés pololeando, pero eso no es más importante"”, expresó Ignacia.