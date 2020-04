“¿Te volverías a enamorar?”: La sincera respuesta de Millaray Viera tras ser consultada sobre su vida amorosa

Fue el año 2006 cuando la animadora Millaray Viera inició una relación con el exvocalista del grupo “Los Bunkers”, Álvaro López, con quien tuvo su primera hija llamada Julieta.

No obstante, la relación no perduró y en el 2012 decidieron separarse, aunque esto no fue un impedimento para que ambos consolidaran una linda amistad.

Tras esto, la conductora de televisión conoció y se enamoró del diputado Marcelo Díaz, con quien estuvo por largos años, e incluso celebraron la llegada de su pequeña hija Celeste.

Sin embargo, en septiembre del año 2019 anunciaron su quiebre matrimonial.

Tras esto, la animadora de Chilevisión fue consultada a través de su Instagram sobre su vida amorosa, y en específico si se volvería a enamorar, pregunta que ella respondió de manera sumamente abierta y sincera.

“Alguna vez en lo que me queda de vida espero que sí”, respondió Millaray ante la consulta del usuario de Instagram.

Sobre cómo le gustaría que fuese esa persona, Viera respondió que se enamoraría de un hombre que sea “sereno, sensible y monógamo”.

También aseguró que no la invitan mucho a salir y que no entiende la razón. “Tal vez no soy un buen partido nomás”, indicó Viera.

Revisa acá sus respuestas: