Antonella Orsini enseñó sus axilas sin depilar en toda la cuarentena: aseguró sentirse “feliz y liberada”

Recientemente la actriz Antonella Orsini publicó un místico mensaje que llamó la atención de sus seguidores, no por el mensaje en sí, sino por la segunda fotografía que publicó, donde lució sus axilas sin depilación.

La joven aseguró en la plataforma no haberse depilado durante toda la cuarentena. “En la segunda foto me ves feliz y liberada de no haberme depilado en esta cuarentena. Alguna más anda como yo??“, fue parte de lo que escribió en la publicación.

Más de alguna internauta no logró esconder su envidia, ya que Orsini tiene muy pocos bellos en aquella zona.

Aquí puedes ver su publicación: