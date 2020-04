Marlen Olivari detalló su nueva actividad que tiene relación con la cocina: “Voy a cosechar a la playa”

La exshowoman y candidata a alcaldesa de Viña del Mar, Marlen Olivari, detalló su nueva actividad culinaria en Instagram: recoger cochayuyo desde las playas de Viña del Mar.

“Literalmente voy a cosechar a la playa. Las saco yo misma, las elijo y termina en un plato para mi familia“, explicó a diario Las Últimas Noticias, lo cual a la vez enseñó en un video que compartió en Instagram, donde realiza esta labor junto a su hijo Lorenzo, de 8 años.

“Está tirado ahí en la arena y es un producto tan saludable, lleno de propiedades y a cero peso, imagínate. Además puedes sacarlo de la playa y guardarlo porque dura mucho”, detalló Olivari.

En esta línea, Marlen detalló que para resguardar la higiene, lava bien el alga y la consume cocida. “Me llevo las lenguas que son más frescas, esas que son más delgaditas y de color más claro. Las muy gruesas y café no las selecciono. Tampoco me llevo mucho porque rinde harto, así que llevo un poco para la comida de la semana”.

Aquí puedes ver el registro que compartió: