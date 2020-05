Natalia Duco sacó aplausos con fotografía en bikini y reflexión sobre el amor propio

View this post on Instagram

🌱🌍💕Buenas noches a todos, les dejo una reflexión: Una de las cosas que más extraño es tener mis pies en contacto con la arena y caminar por la playa. Mi lugar favorito es el mar, por lejos. Me relaja, me conecta, fluyen mis emociones, el sonido de las olas tiene una vibración muy especial y me encanta andar por ahí en traje de baño, sin preocupaciones, llena de arena y revolcándome en la orilla de la playa como chanchito en barro. Pelo suelto como loca, con mucho friz y casi como leona. Mostrando mi cuerpo libremente tal y como es, sin prejuicios, sin ataduras, sin vergüenzas, con mucho amor. Guatita al aire, todos los músculos a fuera y mucha actitud. Aveces pienso que la naturaleza necesitaba descansar de nosotros los humanos y quería estar solita para sanarse y renovar energías. Lo mismo que uno hace cuando nos aislamos o nos vamos a un retiro para estar solos, pensar y renovar energías. Tengo fé que detrás de tanto dolor y sufrimiento vamos a sacar algo positivo de todo esto. Quizás no seamos nosotros los que ganemos, pero quizás si el planeta tierra, la naturaleza y los animales que tanto hemos abusado de ellos. ¿Cuál es su lugar favorito? . . Los leo y los quiero 💕