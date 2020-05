A ver… ¿Quién es el epidemiólogo? El duro cruce entre José Luis Repenning y el acalde Jadue por la crisis del coronavirus

En un contacto en vivo de la edición matinal de Meganoticias, el periodista José Luis Repenning y el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, protagonizaron un fuerte cruce de opiniones respecto de las medidas sanitarias que ha dispuesto el Gobierno por la crisis del COVID-19.

“Si Recoleta hubiera entrado en cuarentena cuando la pedimos, hoy día tendríamos 45 casos, y sin embargo, como no nos dieron la cuarentena y nos rodearon de cuarentenas… Tenemos más de 400 casos”, expresó el edil en una de sus intervenciones.

Por su parte, Repenning afirmó :“Yo sé que usted ha sido un excelente alcalde para Recoleta. ¿Pero aquí quién es el epidemiólogo? Porque usted parece que habla como si supiera de pandemia más que cualquier persona”, fue la respuesta del profesional de las comunicaciones.

Alcalde Jadue: “No, si yo no soy epidemiólogo. Pero ahora, déjeme recordarle que este país ha sido gobernado por expertos durante 30 años y aquí estamos. Por lo tanto, esto de inflar solo a los expertos y entender el conocimiento como una cantidad de conocimiento especializado que no se suma, yo creo que eso está obsoleto. Es como la visión del método científico de la década del 50″.

Alcalde Jadue: “En Recoleta cerramos las discotecas cuando ellos ni siquiera tomaban medidas de cuarentena. Les ofrecimos traer un medicamento para darle tratamiento a quienes están con peor pronóstico, porque tienen enfermedades de base, que fortalece su sistema inmune, que la OMS no solo lo está testeando, sino que lo está ocupando y recomendando”.

J.L Repenning: “Pero tampoco hay evidencias sobre ese medicamento pues alcalde… Ocuparlo antes de que esté testeado y aprobado es irresponsable. Es que tiene que ser responsable bajo la mirada de la autoridad sanitaria, alcalde”

Jadue: “Mire, yo le voy a pedir que usted me respete como yo lo respeto a usted. Si usted me hace un emplazamiento, déjeme responder”

Repenning: “Lo respeto enormemente…”

Así fue parte del debate que protagonizaron el periodista y el edil de Recoleta, que si bien no tuvo insultos de por medio, dejó declaraciones cruzadas entremedio de la crisis mundial del Coronavirus.