Jorge Zabaleta recuperó uno de los sentidos que había perdido hace años producto del cigarro

El actor Jorge Zabaleta ha estado en la palestra luego de que hace unas semanas anunciara que dejaría la televisión por algún tiempo, para dedicarse a proyectos personales, como por ejemplo al hotel que tiene al norte del país.

No obstante, este ha sido solo uno de los cambios que ha tomado en su vida, pues hace algún tiempo reveló que dejó de fumar hace ocho meses, adicción que era parte de su vida por 15 años.

Este cambio se alineó hacia una vida más saludable, mejorando su capacidad física, permitiéndole hacer deporte sin sentir la falta de aire. Y a esto se suma un sentido que había perdido por el tabaco.

“Perdí el olfato hace muchos años, yo creo que lo perdí precisamente por el cigarro (…) Hace dos semanas sentí olor a perfume y claro, efectivamente se había quebrado una botella de perfume”, expresó el actor a LUN.

Claro que dejar el cigarro no fue del todo positivo, pues informó que aumentó 10 kilos de peso, pero asegura que los beneficios de librarse de esta adicción, son mayores.

“Tosía mucho en las noches, y ahora no toso nada. Se acabó la tos. Eso me ha ayudado a dormir mucho mejor. Está infinitamente mejor la calidad del sueño (…) Estoy mejor, me siento más sano“, cerró.