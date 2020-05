¿Qué fue de la actriz más pequeña de “Pituca sin lucas”? La joven reveló en qué está enfocada actualmente

La exitosa teleserie “Pituca sin lucas” volvió a las pantallas de Mega este lunes, luego de ser emitida durante el año 2014 y 2015.

Fue en esta producción donde Sofía Bennett llamó la atención de los televidentes, luego de interpretar a la pequeña y dulce María Piedad, a quien llamaban “Pitita” en la teleserie.

Cabe recordar que la teleserie se centra en la vida de María Teresa Achondo (Paola Volpato), quien tiene que iniciar una nueva vida luego de que a su esposo lo acusaran de cometer una estafa.

Es por esto que la mujer decide irse a vivir a otro lugar más humilde junto a sus hijas: María Jesús (Montserrat Ballarin), María Belén (Mariana Di Girólamo) y la más pequeña, María Piedad, interpretada por Sofía.

Pero, ¿qué ha sido de la vida de Sofía Bennet tras salir de la teleserie? La joven reveló en qué está enfocada actualmente, en una entrevista con el portal Página 7.

Con 17 años, la joven comentó que en este momento se encuentra alejada de la televisión: “En realidad no me han llamado para otra producción, pero me parecería entretenido y me gustaría, pero ahora estoy en cuarto y estoy enfocada en entrar a la universidad”, aseguró.

Sobre cómo fue grabar la teleserie de Mega, la adolescente señaló que fue “una experiencia sumamente entretenida“.

Asimismo, Sofía indicó que no ha mantenido el contacto con sus compañeros de elenco, aunque sí se “siguen” por redes sociales. “Con Benjamín (Chechico) vamos al mismo colegio así que igual nos vemos”, sostuvo.

Finalmente, declaró que no le gustaría seguir la carrera de actuación: “Me gustaría estudiar derecho, pero no estoy 100% segura”, cerró.